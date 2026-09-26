İspanya deplasmanda İngiltere'yi mağlup etti!

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup maçında İngiltere ile İspanya kozlarını paylaştı. A Haber ekranlarından canlı yayınlanan gol düellosunu kazanan konuk ekip İspanya 3 puanın sahibi oldu. İşte maçın golleri...

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup maçında İngiltere ile İspanya kozlarını paylaştı. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi İspanya deplasmanda 3-2'lik skorla kazandı. İspanyollara galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Lamine Yamal, 60. dakikada Alex Baena ve 74. dakikada Mikel Oyarzabal kaydetti.

İngilizlerin golleri 36. dakikada Anthony Gordon ve 40. dakikada Harry Kane'den geldi. Öte yandan Kane 54. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

İspanya turnuvaya 3 puanla başlarken, İngilizler puanla tanışamadı.

MAÇIN ÖZETİ

MAÇIN GOLLERİ