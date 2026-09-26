Kuzey Makedonya-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dev turnuvada Lig B Grup 1 mücadelesinde Kuzey Makedonya ile İsviçre kozlarını paylaşıyor. Kuzey Makedonya'nın ev sahibi olduğu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...