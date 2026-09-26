Kuzey Makedonya-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dev turnuvada Lig B Grup 1 mücadelesinde Kuzey Makedonya ile İsviçre kozlarını paylaşıyor. Kuzey Makedonya'nın ev sahibi olduğu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dev turnuvada Lig B Grup 1 mücadelesinde Kuzey Makedonya ile İsviçre kozlarını paylaşıyor. Kuzey Makedonya'nın ev sahibi olduğu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
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K. MAKEDONYA-İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?
Kuzey Makedonya-İsviçre maçı TSİ 21.45'te başlayacak.
K. MAKEDONYA-İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?
Kuzey Makedonya-İsviçre maçı S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.