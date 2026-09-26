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Kuzey Makedonya-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dev turnuvada Lig B Grup 1 mücadelesinde Kuzey Makedonya ile İsviçre kozlarını paylaşıyor. Kuzey Makedonya'nın ev sahibi olduğu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş Tarihi:
Kuzey Makedonya-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dev turnuvada Lig B Grup 1 mücadelesinde Kuzey Makedonya ile İsviçre kozlarını paylaşıyor. Kuzey Makedonya'nın ev sahibi olduğu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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K. MAKEDONYA-İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?

Kuzey Makedonya-İsviçre maçı TSİ 21.45'te başlayacak.

K. MAKEDONYA-İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kuzey Makedonya-İsviçre maçı S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.

#UEFA Uluslar Ligi #Kuzey Makedonya #İsviçre
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