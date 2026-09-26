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Jürgen Klopp'tan Alexander Nübel kararı!

Almanya Milli Takımı'nda Yunanistan maçı öncesi kaleyi koruyacak isim belli oldu. Teknik direktör Jürgen Klopp, Beşiktaş'ın file bekçisi Alexander Nübel'in karşılaşmaya ilk 11'de başlayacağını açıkladı.

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Jürgen Klopp'tan Alexander Nübel kararı!

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan ile oynanacak karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın kalecisi Alexander Nübel hakkında konuştu. İşte detaylar...

UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Hollanda ile berabere kalan Almanya, ikinci maçında Yunanistan'ı konuk edecek. Jürgen Klopp yönetimindeki ilk iç saha karşılaşmasına çıkacak Almanya'da kaleyi koruyacak isim belli oldu.

"İLK 11'DE OLACAK"

Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Klopp, Beşiktaş forması giyen Alexander Nübel'in Yunanistan karşısında görev yapacağını söyledi. Alman teknik direktör, "Yunanistan maçında Alex Nübel oynayacak" ifadelerini kullandı.

#UEFA Uluslar Ligi #Jürgen Klopp #Beşiktaş #Hollanda #Yunanistan #Alexander Nübel #Almanya
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