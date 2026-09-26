İzlanda-Estonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Turnuvada Lig C Grup 4 mücadelesinde İzlanda ile Estonya karşı karşıya geliyor. İzlanda'nın ev sahibi olduğu bu maça dair tüm detaylar haberimizde...