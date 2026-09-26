CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video

İzlanda-Estonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Turnuvada Lig C Grup 4 mücadelesinde İzlanda ile Estonya karşı karşıya geliyor. İzlanda'nın ev sahibi olduğu bu maça dair tüm detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi:
İzlanda-Estonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Turnuvada Lig C Grup 4 mücadelesinde İzlanda ile Estonya karşı karşıya geliyor. İzlanda'nın ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İZLANDA-ESTONYA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

İZLANDA-ESTONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İzlanda-Estonya maçı TSİ 19.00'da başlayacak.

İZLANDA-ESTONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İzlanda-Estonya maçı S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

#UEFA Uluslar Ligi #Estonya #S Sport Plus #İzlanda
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Faroe Adaları-Kazakistan maçı ne zaman?
Sonraki Haber
Faroe Adaları-Kazakistan maçı ne zaman?