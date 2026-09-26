Faroe Adaları-Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Faroe Adaları ile Kazakistan karşı karşıya geliyor. Faroe Adaları'nın ev sahibi olduğu mücadeleye dair tüm detaylar haberimizde...