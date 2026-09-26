CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video

Faroe Adaları-Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Faroe Adaları ile Kazakistan karşı karşıya geliyor. Faroe Adaları'nın ev sahibi olduğu mücadeleye dair tüm detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi:
Faroe Adaları-Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi C Grubu ilk hafta mücadelesinde Faroe Adaları ile Kazakistan kozlarını paylaşıyor. Faroe Adaları'nın ev sahibi olduğu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

FAROE ADALARI-KAZAKİSTAN MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

FAROE ADALARI-KAZAKİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Faroe Adaları-Kazakistan maçı TSİ 19.00'da başlayacak.

FAROE ADALARI-KAZAKİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Faroe Adaları-Kazakistan maçının yayıncısı bulunmuyor.

#Kazakistan
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
San Marino-Finlandiya maçı ne zaman?
Sonraki Haber
San Marino-Finlandiya maçı ne zaman?