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İrlanda kalecisi Gavin Bazunu İsrail maçına çıkmayacağını açıkladı!

İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı kalecisi Gavin Bazunu, protesto amacıyla İsrail maçına çıkmayacağını açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
İrlanda kalecisi Gavin Bazunu İsrail maçına çıkmayacağını açıkladı!

UEFA Uluslar Ligi'nde yarın İsrail'e konuk olacak İrlanda Cumhuriyeti'nde kaleci Gavin Bazunu maça çıkmama kararı aldı. 24 yaşındaki file bekçisi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"Ülkemi temsil etmek benim için her şey demek. Bu kararı kolay bir şekilde almıyorum ama ben güçlü bir inanca sahip biriyim ve karakterimi doğru bir şekilde göstermek istiyorum. İsrail ile oynayacağımız maça çıkmak bana doğru gelmiyor.

Bu kararı almamın tek bir sebebi var: Masum insanların öldürülmesini yanlış buluyor olmam.

Bu duruşum İsrail'deki insanlara ya da dinlerine karşı değil. O ülkeyi yöneten insanlara karşı.

Bu hayatta insanların çıkıp büyük bir adım atacak birkaç şansları olduğuna inanıyorum. Bunun da bunlardan biri olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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İrlanda Futbol Federasyonu (FAI) Başkanı David Courell, "Bir oyuncumuz, İsrail ile yapılacak karşılaşmayla ilgili rahatsızlığını ve kadrodan çıkarılma niyetini teknik direktörümüze iletti. Bunun yanı sıra takımımız, maç öncesi seremoninin bazı bölümlerine katılmayacak. Oyuncularımız, İsrail maçından elde edecekleri kazancı, federasyonumuz ise Avusturya karşılaşması gelirini hayır kurumlarına bağışlayacak" ifadelerini kullandı

#İsrail #UEFA Uluslar Ligi #Avusturya
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