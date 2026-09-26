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İngiltere-İspanya maçı CANLI İZLE | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya'da yaşanıyor. Dev turnuvada Lig A Grup 3 mücadelesinde İngiltere ile İspanya kozlarını paylaşıyor. İngiltere'nin ev sahibi olduğu mücadele A Haber'den naklen yayınlanıyor. Dev maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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İngiltere-İspanya maçı CANLI İZLE | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup maçında İngiltere ile İspanya karşı karşıya geliyor. Turnuvanın iki dev ekibi Uluslar Ligi'ne galibiyetle başlamak istiyor. Dev mücadele A Haber ekranlarından şifresiz canlı yayınlanıyor.

İNGİLTERE-İSPANYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

İngiltere: Pickford, O'Reilly, Guehi, Konsa, Quansah, Anderson, Lewis-Skelly, Bellingham, Gordon, Saka, Kane

İspanya: Unai Simon, Pubill, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Ruiz, Olmo, Ferran, Nico, Yamal

İNGİLTERE-İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere-İspanya maçı TSİ 21.45'te başladı.

İNGİLTERE-İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere-İspanya maçı A Haber'den naklen yayınlanıyor.

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