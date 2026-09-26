İngiltere-İspanya maçı CANLI İZLE | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya'da yaşanıyor. Dev turnuvada Lig A Grup 3 mücadelesinde İngiltere ile İspanya kozlarını paylaşıyor. İngiltere'nin ev sahibi olduğu mücadele A Haber'den naklen yayınlanıyor. Dev maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...