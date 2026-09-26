Çekya-Hırvatistan CANLI İZLE | UEFA Uluslar Ligi

Turkuvaz Medya'da yayınlanan UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Ligi Grup 3 ilk maçında Çekya evinde Hırvatistan'ı konuk ediyor. Çekya-Hırvatistan mücadelesinin haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.