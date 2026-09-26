Çekya-Hırvatistan CANLI İZLE | UEFA Uluslar Ligi
Turkuvaz Medya'da yayınlanan UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Ligi Grup 3 ilk maçında Çekya evinde Hırvatistan'ı konuk ediyor. Çekya-Hırvatistan mücadelesinin haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya'da yaşanıyor. Dev turnuvada Lig A Grup 3 mücadelesinde Çekya ile Hırvatistan kozlarını paylaşıyor. Çekya'nın ev sahibi olduğu mücadele A Spor'dan naklen yayınlanıyor. Maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
ÇEKYA-HIRVATİSTAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Çekya: Hornicek, Chaloupek, Hranac, Slama, Sadilek, Cerv, Coufal, Ambros, Sulc, Karabec, Hlozek
Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic, Modrid, L. Sucic, P. Sucic, Kovacic, Ivanovic, Matanovic
ÇEKYA-HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Çekya-Hırvatistan maçı TSİ 21.45'te başladı.
ÇEKYA-HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Çekya-Hırvatistan maçı A Spor'dan naklen yayınlanıyor.