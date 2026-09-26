CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video

A Milli Futbol Takımı, İtalya maçı hazırlıklarına başladı

UEFA Uluslar A Ligi 1’inci Grup'taki ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü İtalya ile Bursa'da karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Giriş Tarihi:
A Milli Futbol Takımı, İtalya maçı hazırlıklarına başladı

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Vincenzo Montella yönetiminde Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Türkiye - Fransa maçının ilk 11'inde başlayan oyuncular yer almadı. Bu oyuncular salonda rejenerasyon çalışması yaptı. Sahada ise ısınmanın ardından pas, taktik ve bitiricilik çalışmaları yapıldı. Son aşamada da yarı sahada taktik oyun oynandı.

Ayak parmağındaki ağrı nedeniyle kampın başından beri idmana çıkamayan Orkun Kökçü, bugün yapılan antrenmanda takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Öte yandan millilerin bugünkü antrenmanını TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da tribünden takip etti.

A Milli Takım kafilesi, İtalya karşılaşması için yarın otobüsle Bursa'ya geçecek. Ay-yıldızlılar, maçın oynanacağı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda saat 17.00'de son çalışmasını yapacak.

#İtalya #Fransa #TFF #Bursa #Türkiye #A Milli Futbol Takımı #A Milli Takım #Orkun Kökçü #Mecnun Otyakmaz #Vincenzo Montella
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Bazunu İsrail maçına çıkmayacak!
Sonraki Haber
Bazunu İsrail maçına çıkmayacak!