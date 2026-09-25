CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Anasayfa Haberler Gruplar Fikstür Sonuçlar Takımlar Galeri Video

Karadağ evinde Güney Kıbrıs'ı mağlup etti!

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup ilk maçında Karadağ konuk ettiği Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni mağlup etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Karadağ evinde Güney Kıbrıs'ı mağlup etti!

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup ilk maçında Karadağ evinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni 2-1'lik skorla mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 66. dakikada penaltıdan Nikola Krstovic ve 86. dakikada Milutin Osmajic kaydetti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek golü ise 55. dakikada Marcus Edwards'tan geldi.

#Güney Kıbrıs #Karadağ
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
A Milli Takımımız, Fransa'yı elinden kaçırdı!
Sonraki Haber
A Milli Takımımız, Fransa'yı elinden kaçırdı!