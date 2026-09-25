Karadağ evinde Güney Kıbrıs'ı mağlup etti!
UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup ilk maçında Karadağ konuk ettiği Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni mağlup etti. İşte detaylar...
UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup ilk maçında Karadağ evinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni 2-1'lik skorla mağlup etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 66. dakikada penaltıdan Nikola Krstovic ve 86. dakikada Milutin Osmajic kaydetti.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek golü ise 55. dakikada Marcus Edwards'tan geldi.
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