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Arda Güler: Kazanmayı çok istedik, çok üzgünüz

A Milli Futbol Takımımız'da Arda Güler, “Çok sayıda sakat oyuncumuz vardı. Ona rağmen elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki kazanmayı çok istedik, çok üzgünüz” dedi.

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Arda Güler: Kazanmayı çok istedik, çok üzgünüz

Arda Güler, "Çok sayıda sakat oyuncumuz vardı. Ona rağmen elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki kazanmayı çok istedik, çok üzgünüz" dedi.

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Türkiye, Kocaeli'de oynanan karşılaşmada Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından ay-yıldız ekibin genç futbolcusu Arda Güler, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Arda Güler, "Kocaeli halkına çok teşekkür ediyoruz. Nereye gidersek gidelim; ülkemizde, Avrupa'da, her yerde bizi destekliyorlar. Son performanslarımızı unutturmak için elimizden geleni yaptık. Gerçekten çok sayıda sakat oyuncumuz vardı. Ona rağmen elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki kazanmayı çok istedik, çok üzgünüz. Ama şimdi hala önemli maçlarımız var. İnşallah onları kazanacağız. Elimizden geleni yapıp bugünü de unutturacağız. İnşallah orada kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

#Arda Güler #Avrupa #Kocaeli
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