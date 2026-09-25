Mark van Bommel'den Romelu Lukaku açıklaması! "Fenerbahçe'de..."
Fenerbahçe haberleri | Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Mark van Bommel, İtalya-Belçika maçı öncesinde Romelu Lukaku hakkında konuştu.
Roberto Mancini yönetimindeki İtalya ile oynanacak karşılaşma öncesinde konuşan Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Mark van Bommel, yaz transfer döneminde Napoli'den Fenerbahçe'ye transfer olan golcünün son durumunu değerlendirdi.
van Bommel, Olimpiyat Stadı'ndaki basın toplantısında yaptığı açıklamada, Fenerbahçeli oyuncunun neden karşılaşmaya ilk 11'de başlamayabileceğini anlattı.