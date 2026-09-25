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Mark van Bommel'den Romelu Lukaku açıklaması! "Fenerbahçe'de..."

Fenerbahçe haberleri | Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Mark van Bommel, İtalya-Belçika maçı öncesinde Romelu Lukaku hakkında konuştu.

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Mark van Bommel'den Romelu Lukaku açıklaması! "Fenerbahçe'de..."

Roberto Mancini yönetimindeki İtalya ile oynanacak karşılaşma öncesinde konuşan Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Mark van Bommel, yaz transfer döneminde Napoli'den Fenerbahçe'ye transfer olan golcünün son durumunu değerlendirdi.

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Mark van Bommel'den Romelu Lukaku açıklaması! "Fenerbahçe'de..."

van Bommel, Olimpiyat Stadı'ndaki basın toplantısında yaptığı açıklamada, Fenerbahçeli oyuncunun neden karşılaşmaya ilk 11'de başlamayabileceğini anlattı.

Mark van Bommel'den Romelu Lukaku açıklaması! "Fenerbahçe'de..."

"BİRAZ DAHA ZAMANA İHTİYACI VAR"

Lukaku, Olimpiyat Stadı'nda daha önce birçok kez gol sevinci yaşasa da bu durum Belçikalı yıldızın İtalya karşısında ilk 11'de başlaması için yeterli olmayacak gibi görünüyor.

Mark van Bommel'den Romelu Lukaku açıklaması! "Fenerbahçe'de..."

van Bommel, "Lukaku burada birçok gol attı ancak bu, onu otomatik olarak ilk 11'de oynatmamız için bir neden değil.

Mark van Bommel'den Romelu Lukaku açıklaması! "Fenerbahçe'de..."

Biraz daha zamana ihtiyacı var. Fenerbahçe'de birkaç maçta kısa süreler aldı.

Mark van Bommel'den Romelu Lukaku açıklaması! "Fenerbahçe'de..."

Geri dönecek ve ben endişeli değilim, oynama fırsatı bulacak." ifadelerini kullandı.

Mark van Bommel'den Romelu Lukaku açıklaması! "Fenerbahçe'de..."

Uluslar A Ligi'nde oynanacak İtalya-Belçika karşılaşması, saat 21:45'te başlayacak.

Mark van Bommel'den Romelu Lukaku açıklaması! "Fenerbahçe'de..."

Bu kritik mücadele, A Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Mark van Bommel'den Romelu Lukaku açıklaması! "Fenerbahçe'de..."

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#Fenerbahçe #Romelu Lukaku #Belçika
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