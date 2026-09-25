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Abdülkerim Bardakcı: Kocaeli halkına teşekkür ederiz!

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Kocaeli'nde Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Abdülkerim Bardakcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

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Abdülkerim Bardakcı: Kocaeli halkına teşekkür ederiz!

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Kocaeli'nde Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Abdülkerim Bardakcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"Kocaeli halkına teşekkür ederiz. Müthiş bir destek... Fransa'yı elimizden kaçırdık. Net pozisyonlarımız var. Net bir tane pozisyonları var, golü buldular. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Gidişatımız çok iyi, öyle söyleyebilirim. "İtalya maçında hedefimiz kesinlikle galibiyet olacak. Kendi evimizde oynayacağız. Çok iyi hazırlanacağız. Çok iyi mücadeleyle 3 puanı alan biz olacağız. "Kırmızı kart pozisyonunu izlemedim ama koluna değil de omzuna çarptı gibi gördüm. Hakem verdi yani, yapacak bir şey yok."

#Fransa #Kocaeli #İtalya #Abdülkerim Bardakcı
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