Portekiz-Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda? A Haber canlı yayın
Futbolseverlerin gözü UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Portekiz-Galler karşılaşmasına çevrildi. Avrupa futbolunun önemli milli takımlarını karşı karşıya getirecek mücadele 24 Eylül 2026 Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak. Peki Portekiz-Galler maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Karşılaşma A Haber'den canlı olarak ekranlara gelecek.
Portekiz-Galler maçını takip etmek için tıklayınız...
EFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı başlıyor. A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Portekiz ile Galler, ilk hafta karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Portekiz-Galler maçı 24 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. Mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Karşılaşmaya Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Estádio José Alvalade ev sahipliği yapacak. UEFA'nın 2026-2027 Uluslar Ligi fikstüründe Portekiz-Galler karşılaşması ilk hafta programında yer alıyor.
PORTEKİZ-GALLER MAÇI SAAT KAÇTA?
Futbolseverlerin merak ettiği Portekiz-Galler karşılaşması 21.45'te başlayacak.
PORTEKİZ-GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekiz-Galler maçı A Haber ekranlarından canlı yayınlanacak.
PORTEKİZ-GALLER MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Portekiz-Galler karşılaşması Lizbon'daki Estádio José Alvalade'de oynanacak. Portekiz'in ev sahipliği yapacağı mücadele, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta 2026-2027 sezonunun ilk hafta karşılaşmalarından biri olacak.
PORTEKİZ-GALLER MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Evet. Mevcut yayın bilgilerine göre Portekiz-Galler maçı A Haber'den şifresiz olarak yayınlanacak.
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