Futbolseverlerin gözü UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Hollanda - Almanya maçına çevrildi. A Ligi 2. Grup'ta yer alan iki ekip, Amsterdam'da karşı karşıya gelirken mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri araştırılıyor. Almanya'da yeni dönemin başlayacağı karşılaşmada futbolseverler “Hollanda - Almanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Türkiye'deki yayın bilgisi de belli olurken, mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler resmi yayın seçeneklerini araştırıyor. İşte Hollanda - Almanya maçı tarihi, saati, yayın kanalı ve canlı izleme bilgileri...

Hollanda-Almanya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan başlıyor. A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Hollanda ile Almanya, ilk maçta karşı karşıya gelecek. Futbolseverler kritik mücadele öncesinde "Hollanda - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Hollanda - Almanya maçı canlı izle" aramalarına yöneldi. Peki Hollanda - Almanya maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın tarihi, saati, yayın bilgisi ve canlı izleme detayları...

HOLLANDA - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?

Hollanda ile Almanya arasındaki UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup karşılaşması 24 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. İki takım, Uluslar Ligi'ne galibiyetle başlamak için Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da sahaya çıkacak. Karşılaşma aynı zamanda Almanya'nın yeni teknik direktörü Jürgen Klopp yönetimindeki ilk resmi milli maç olacak.

HOLLANDA - ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Hollanda - Almanya maçı saat 21.45'te başlayacak.

HOLLANDA - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollanda - Almanya karşılaşması A Spor'da canlı yayınlanacak.

HOLLANDA - ALMANYA MAÇI HANGİ GRUPTA?

Hollanda ve Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi 2. Grup'ta mücadele ediyor. Grubun diğer takımları ise Yunanistan ve Sırbistan. Almanya'nın Uluslar Ligi'ndeki ilk iki maçında Hollanda ve Yunanistan ile karşılaşacağı, daha sonraki mücadelelerde ise Sırbistan ve Yunanistan ile karşı karşıya geleceği açıklandı.

ALMANYA'DA JURGEN KLOPP DÖNEMİ BAŞLIYOR

Hollanda - Almanya karşılaşması Alman futbolu açısından da özel bir anlam taşıyor. Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı'nın başındaki ilk maçına Hollanda karşısında çıkacak.

Almanya'nın ilk iki maçlık kadrosunda 24 futbolcu bulunuyor. Marc-André ter Stegen ve Finn Dahmen kaleci grubuna geri dönerken Yann Aurel Bisseck, Josha Vagnoman, Anton Stach, Chris Führich, Kevin Schade ve Serge Gnabry gibi isimler de kadroda yer aldı.