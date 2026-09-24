Portekiz - Galler CANLI İZLE | (Portekiz - Galler maçı A Haber canlı izle)

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan başladı. Portekiz-Galler karşılaşmasına çevrildi. Avrupa futbolunun önemli milli takımlarını karşı karşıya getirecek mücadele 24 Eylül 2026 Perşembe günü saat 21.45'te başladı. Portekiz-Galler maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı başladı. A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Portekiz ile Galler, ilk hafta karşılaşmasında kozlarını paylaşıyor. İki ekip de Uluslar Ligi'ne galibiyetle başlamak için sahaya çıkıyor. Müsabakayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha, Neto, Fernandes, Felix, Ronaldo

Galler: Ward, Williams, Cabango, Davies, Dasilva, James, Sheehan, Ampadu, Brooks, Koumas, Johnson

PORTEKİZ-GALLER MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği Portekiz-Galler karşılaşması 21.45'te başladı.

PORTEKİZ-GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz-Galler maçı A Haber ekranlarından canlı yayınlanıyor.

PORTEKİZ-GALLER CANLI İZLE! HD, ŞİFRESİZ CANLI YAYIN

Portekiz-Galler maçını A Haber ekranlarından canlı izleyebilirsiniz.

İŞTE MAÇIN GOLÜ: