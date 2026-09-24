Portekiz - Galler CANLI İZLE | (Portekiz - Galler maçı A Haber canlı izle)
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan başladı. Portekiz-Galler karşılaşmasına çevrildi. Avrupa futbolunun önemli milli takımlarını karşı karşıya getirecek mücadele 24 Eylül 2026 Perşembe günü saat 21.45'te başladı. Portekiz-Galler maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı başladı. A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Portekiz ile Galler, ilk hafta karşılaşmasında kozlarını paylaşıyor. İki ekip de Uluslar Ligi'ne galibiyetle başlamak için sahaya çıkıyor. Müsabakayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
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İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha, Neto, Fernandes, Felix, Ronaldo
Galler: Ward, Williams, Cabango, Davies, Dasilva, James, Sheehan, Ampadu, Brooks, Koumas, Johnson
PORTEKİZ-GALLER MAÇI SAAT KAÇTA?
Futbolseverlerin merak ettiği Portekiz-Galler karşılaşması 21.45'te başladı.
PORTEKİZ-GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekiz-Galler maçı A Haber ekranlarından canlı yayınlanıyor.
PORTEKİZ-GALLER CANLI İZLE! HD, ŞİFRESİZ CANLI YAYIN
Portekiz-Galler maçını A Haber ekranlarından canlı izleyebilirsiniz.
İŞTE MAÇIN GOLÜ: