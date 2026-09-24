Hollanda - Almanya CANLI İZLE (Hollanda - Almanya maçı A Spor canlı izle)

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Hollanda ile Almanya kozlarını paylaşıyor. İki güçlü futbol ülkesi grup aşamasındaki ilk mücadelede 3 puan için sahada yer alıyor. Hollanda-Almanya müsabakasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan başladı. A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Hollanda ile Almanya, ilk maçta karşı karşıya geliyor. İki güçlü futbol ülkesi, grup aşamasındaki ilk mücadelede üç puan için sahaya çıkıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven, Gravenberch, Timber, Reijnders, Summerville, Brobbey, Gakpo

Almanya: Ter Stegen, Treu, Schlotterbeck, Tah, Brown, Kimmich, Musiala, Nmecha, Adeyemi, Havertz, Schade



HOLLANDA - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?

Hollanda ile Almanya arasındaki UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup karşılaşması 24 Eylül 2026 Perşembe günü saat 21.45'te başladı.

HOLLANDA - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollanda - Almanya karşılaşması A Spor'da canlı yayınlanıyor.

HOLLANDA - ALMANYA MAÇI HANGİ GRUPTA?

Hollanda ve Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi 2. Grup'ta mücadele ediyor. Grubun diğer takımları ise Yunanistan ve Sırbistan. Almanya'nın Uluslar Ligi'ndeki ilk iki maçında Hollanda ve Yunanistan ile karşılaşacağı, daha sonraki mücadelelerde ise Sırbistan ve Yunanistan ile karşı karşıya geleceği açıklandı.

ALMANYA'DA JURGEN KLOPP DÖNEMİ BAŞLIYOR

Hollanda - Almanya karşılaşması Alman futbolu açısından da özel bir anlam taşıyor. Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı'nın başındaki ilk maçına Hollanda karşısında çıkacak.

Almanya'nın ilk iki maçlık kadrosunda 24 futbolcu bulunuyor. Marc-André ter Stegen ve Finn Dahmen kaleci grubuna geri dönerken Yann Aurel Bisseck, Josha Vagnoman, Anton Stach, Chris Führich, Kevin Schade ve Serge Gnabry gibi isimler de kadroda yer aldı.

HOLLANDA - ALMANYA MAÇI CANLI İZLE