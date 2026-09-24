Norveç - Danimarka CANLI İZLE (Norveç-Danimarka maçı A2 canlı izle)
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan başladı. A Ligi 4. Grup maçında Norveç ile Danimarka karşılaşıyor. Avrupa futbolunun önemli milli takımlarını karşı karşıya getiren mücadele 24 Eylül 2026 Perşembe günü saat 21.45'te başladı. Norveç-Danimarka maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı başladı. A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Norveç ile Danimarka ilk hafta karşılaşmasında kozlarını paylaşıyor. İki ekip de Uluslar Ligi'ne galibiyetle başlamak için sahaya çıkıyor.
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İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Norveç: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Aursnes, Odegaard, Berge, Berg, Bobb, Haaland, Nusa
Danimarka: Jorgensen, Kristensen, Andersen, Provstgaard, Maehle, Hjulmand, Hojbjerg, Dorgu, Froholdt, Damsgaard, Hojlund
NORVEÇ-DANİMARKA MAÇI SAAT KAÇTA?
Futbolseverlerin merak ettiği Norveç-Danimarka karşılaşması 21.45'te başladı.
NORVEÇ-DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Norveç-Danimarka maçı A2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
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