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Norveç - Danimarka CANLI İZLE (Norveç-Danimarka maçı A2 canlı izle)

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan başladı. A Ligi 4. Grup maçında Norveç ile Danimarka karşılaşıyor. Avrupa futbolunun önemli milli takımlarını karşı karşıya getiren mücadele 24 Eylül 2026 Perşembe günü saat 21.45'te başladı. Norveç-Danimarka maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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Norveç - Danimarka CANLI İZLE (Norveç-Danimarka maçı A2 canlı izle)

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı başladı. A Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Norveç ile Danimarka ilk hafta karşılaşmasında kozlarını paylaşıyor. İki ekip de Uluslar Ligi'ne galibiyetle başlamak için sahaya çıkıyor.

NORVEÇ-DANİMARKA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Norveç: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Aursnes, Odegaard, Berge, Berg, Bobb, Haaland, Nusa

Danimarka: Jorgensen, Kristensen, Andersen, Provstgaard, Maehle, Hjulmand, Hojbjerg, Dorgu, Froholdt, Damsgaard, Hojlund

NORVEÇ-DANİMARKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği Norveç-Danimarka karşılaşması 21.45'te başladı.

NORVEÇ-DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Norveç-Danimarka maçı A2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

Norveç - Danimarka CANLI İZLE (Norveç-Danimarka maçı A2 canlı izle) - 1 GOL | Norveç 1-0 Danimarka
Norveç - Danimarka CANLI İZLE (Norveç-Danimarka maçı A2 canlı izle) - 2 GOL | Norveç 2-0 Danimarka
Norveç - Danimarka CANLI İZLE (Norveç-Danimarka maçı A2 canlı izle) - 3 GOL | Norveç 2-1 Danimarka
Norveç - Danimarka CANLI İZLE (Norveç-Danimarka maçı A2 canlı izle) - 4 GOL | Norveç 2-2 Danimarka
Norveç - Danimarka CANLI İZLE (Norveç-Danimarka maçı A2 canlı izle) - 5 GOL | Norveç 3-2 Danimarka

#Norveç #Avrupa Futbolu #Danimarka #UEFA Uluslar Ligi #Uluslar Ligi
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