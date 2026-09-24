İsrailli futbolcudan golün ardından skandal sevinç!
UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 3'ün ilk haftasında Avusturya ile İsrail kozlarını paylaştı. İsrailli futbolcu attığı gol sonrası skandal bir gol sevincine imza atarken, hakem tarafından ikinci sarı kart sonrası oyun dışına gönderildi.
Avusturya, İsrail karşısında sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.
Avusturya'nın gollerini 43. dakikada penaltıdan Schmid, 90. dakikada Mwene ile 90+3. dakikada Kalajdzic kaydetti. İsrail'de fileleri 55. dakikada Abu Farhi havalandırdı.
SKANDAL GOL SEVİNCİ
İsrail'de attığı gol sonrası sevincini korner direğiyle ateş etme taklidi yaparak kutlayan Abu Farchi, ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Avusturya grup aşamasına 3 puanla başladı.
İsrail ise UEFA Uluslar Ligi'nde henüz puanla tanışamadı.