İsrailli futbolcudan golün ardından skandal sevinç!

UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 3'ün ilk haftasında Avusturya ile İsrail kozlarını paylaştı. İsrailli futbolcu attığı gol sonrası skandal bir gol sevincine imza atarken, hakem tarafından ikinci sarı kart sonrası oyun dışına gönderildi.