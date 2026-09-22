A Milli Takım’da Orkun Kökçü şoku! Fransa maçında forma giymesi zor

A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi A Ligi hazırlıkları sürerken Orkun Kökçü’den kötü haber geldi. Ayak parmağında şiddetli ağrı bulunan 25 yaşındaki orta saha, antrenmana katılamazken Fransa karşılaşmasında forma giyme ihtimalinin zora girdiği belirtildi.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde maçlara çıkacak olan A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına start verdi. A Milli Futbol Takımı'nda Orkun Kökçü gelişmesi dikkat çekti.

İDMANA KATILAMADI



25 yaşındaki orta saha, A Milli Futbol Takımı'nın gerçekleştirdiği antrenmana katılamadı.

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün ayak parmağında şiddetli ağrı yaşadığı belirtildi.

FRANSA MAÇINDA OYNAMA İHTİMALİ ZOR



Orkun Kökçü'nün Fransa maçında oynamasının zor olduğu vurgulandı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde ilk maçına Cuma akşamı 21.45'te Fransa karşısında çıkacak.

Orkun Kökçü, bu sezon Beşiktaş formasıyla 12 maça çıktı ve 4 gol ile 4 asist üretti.