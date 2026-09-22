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Turkuvaz Medya'da milli heyecan

İlk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde yer alacak ay-yıldızlı ekibimizin Fransa, Belçika ve İtalya ile oynayacağı dev maçlar ATV'de olacak.

Giriş Tarihi:
Turkuvaz Medya'da milli heyecan

İlk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde yer alacak ay-yıldızlı ekibimizin Fransa, Belçika ve İtalya ile oynayacağı dev maçlar ATV'de olacak. 25 Eylül Cuma günü Fransa ile oynayacağımız ilk maçın heyecanı ATV'de yaşanacak.

25 EYLÜL CUMA 21.45
TÜRKİYE-FRANSA
STAT: KOCAELİ

2 EKİM CUMA 21.45
BELÇİKA-TÜRKİYE
STAT: DUFRANSE

5 EKİM PAZARTESİ 21.45
İTALYA-TÜRKİYE
STAT: DALL'ARA

12 KASIM PERŞEMBE 20.00
TÜRKİYE-BELÇİKA
STAT: GÜRSEL AKSEL

15 KASIM PAZAR 22.45
FRANSA-TÜRKİYE
STAT: ATLANTİQUE

#Turkuvaz Medya #Belçika #İtalya #Fransa #ATV #Türkiye
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