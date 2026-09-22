Turkuvaz Medya'da milli heyecan
İlk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde yer alacak ay-yıldızlı ekibimizin Fransa, Belçika ve İtalya ile oynayacağı dev maçlar ATV'de olacak.
İlk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde yer alacak ay-yıldızlı ekibimizin Fransa, Belçika ve İtalya ile oynayacağı dev maçlar ATV'de olacak. 25 Eylül Cuma günü Fransa ile oynayacağımız ilk maçın heyecanı ATV'de yaşanacak.
25 EYLÜL CUMA 21.45
TÜRKİYE-FRANSA
STAT: KOCAELİ
2 EKİM CUMA 21.45
BELÇİKA-TÜRKİYE
STAT: DUFRANSE
5 EKİM PAZARTESİ 21.45
İTALYA-TÜRKİYE
STAT: DALL'ARA
12 KASIM PERŞEMBE 20.00
TÜRKİYE-BELÇİKA
STAT: GÜRSEL AKSEL
15 KASIM PAZAR 22.45
FRANSA-TÜRKİYE
STAT: ATLANTİQUE