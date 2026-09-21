İsviçre, sahte koronavirüs sertifikası iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Xhaka'yı aday kadrodan çıkardı

İsviçre Milli Takımı’nda Granit Xhaka, hakkında sahte koronavirüs aşı sertifikası aldığı şüphesiyle başlatılan adli soruşturmanın ardından UEFA Uluslar Ligi aday kadrosundan çıkarıldı.

İsviçre Milli Futbol Takımı Kaptanı Granit Xhaka, hakkında sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığı şüphesiyle adli soruşturma başlatıldıktan sonra UEFA Uluslar Ligi maçları aday kadrosundan çıkartıldı.

İsviçre Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Granit Xhaka, milli takımının kampına katılmayacak. Bu karar, Xhaka ile İsviçre Futbol Federasyonu arasında yapılan bir görüşmede karşılıklı anlaşma ile alındı." denildi.

İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Peter Knabel de açıklamada, "Xhaka, dün gece bize durumu bildirdi ve konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapacağını ve sorumluluk alacağını belirtti." ifadelerini kullandı.

Knabel, "Granit'in bu adımı atmasını ve bu konuya tam olarak açıklık getirme isteğini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim için öncelik şu anda durumu yatıştırmak ve tamamen takıma ve yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçlarına odaklanmaktır. Bu uluslararası maç dönemi sona erdikten sonra Granit ile birlikte durumu yeniden değerlendireceğiz ve sonraki adımları görüşeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Xhaka'nın aşı olmadan doktorundan sertifika aldığı ve doktorunun da sahte sertifika düzenlemekten dolayı soruşturma altında bulunduğu bildirildi. 33 yaşındaki futbolcunun, 2022 yılının ocak ve kasım aylarında aşı olduğuna dair sertifika aldığı belirtildi.

İsviçre Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Kuzey Makedonya ve İskoçya maçlarının hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.