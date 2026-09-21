Luis de la Fuente 2032'ye kadar İspanya'da!

İspanya Futbol Federasyonu, Luis de la Fuente'nin sözleşmesinin 2032 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

İspanya Futbol Federasyonu, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları yaşayan Luis de la Fuente'nin sözleşmesinin 2032 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

İspanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) Yönetim Kurulu, Luis de la Fuente'nin sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya vardı. Aynı toplantıda futsal milli takımının teknik direktörü Jesús Velasco'nun sözleşmesinin de 2029 yılına kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Rafael Louzán başkanlığındaki İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Las Rozas'taki Futbol Şehri'nde gerçekleştirdiği toplantıda, A Milli Takım Teknik Direktörü Luis de la Fuente'nin sözleşmesinin uzatılmasını oy birliğiyle onayladı. De la Fuente, 2032 yılına kadar RFEF'de görev yapmaya devam edecek. Bu karar, İspanya'nın 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmasının ardından geldi.

Rafael Louzán, Yönetim Kurulu'na yaptığı konuşmada, "İstikrar ve güven üzerine kurulu bir proje arıyoruz. Bu teklif, Luis de la Fuente'ye ve liderlik ettiği sportif projeye duyduğumuz güvene dayanıyor. Birkaç yıllık rekabet dönemi ve önemli turnuvalar için bir proje oluşturuyoruz. İspanya Milli Takımı tarihinin en başarılı teknik direktöründen bahsediyoruz. Luis de la Fuente'nin 14 yılın ardından federasyonumuzda uzun bir geleceği hak ettiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Luis de la Fuente, 2028 ve 2032 Avrupa Şampiyonaları ile İspanya'nın Portekiz, Fas, Paraguay, Uruguay ve Arjantin ile birlikte düzenleyeceği 2030 Dünya Kupası'nı hedefleyerek sözleşmesini uzatacak.

Anlaşma, milli takım teknik direktörünün yanı sıra İspanya futbolunun farklı temsilcilerinin de katılacağı bir törenle Futbol Şehri'nde kamuoyuna duyurulacak. Söz konusu organizasyonda, Dünya Kupası şampiyonunun önündeki yeni dönemin temelleri de atılacak.

Bu yol haritasında 2028 Avrupa Şampiyonası hedefinin yanı sıra UEFA Uluslar Ligi'nin yeni sezonu da yer alıyor. Turnuvanın ilk maçları eylül ve ekim aylarının başında oynanacak. İspanya'nın bu süreçteki rakipleri İngiltere, Hırvatistan ve Çekya olacak.

Las Rozas'taki toplantıda ayrıca İspanya Futsal Milli Takımı Teknik Direktörü Jesús Velasco'nun sözleşmesinin Temmuz 2029'a kadar uzatılması da kararlaştırıldı. Bu anlaşmanın da önümüzdeki günlerde düzenlenecek bir törenle kamuoyuna açıklanacağı belirtildi.