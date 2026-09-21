A Milli Takım'ın Uluslar Ligi kamp programı belli oldu!

UEFA Uluslar A Ligi’nde Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak A Milli Takım, 21 Eylül’de Riva’da toplanıyor. Montella’nın 29 kişilik kadrosunda Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz, Melih Kabasakal ve İlhan Fakılı ilk kez Ay-Yıldızlı formaya göz kırpıyor. İşte Bizim Çocuklar'ın kamp programı...

UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı 21 Eylül'de Riva'da bir araya geliyor. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 29 kişilik aday kadroda 4 futbolcu ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalar için hazırlıklarına başlıyor. Ay-yıldızlıların aday kadrosunda yer alan futbolcular, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya geliyor.

MONTELLA 29 FUTBOLCU ÇAĞIRDI

Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadroda 29 futbolcu bulunuyor. Kadronun dikkat çeken ayrıntılarından biri ise 4 ismin ilk kez A Milli Takım'a davet edilmesi oldu. Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz, Melih Kabasakal ve İlhan Fakılı ilk kez ay-yıldızlı ekibin aday kadrosuna çağrıldı.

ADAY KADROMUZ

Kaleciler: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır.

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik.

Orta saha: Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün.

İLK RAKİP FRANSA

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk karşılaşmasını 25 Eylül Cuma günü Fransa'ya karşı oynayacak. Kocaeli Stadyumu'ndaki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, Fransa karşılaşmasının ardından 28 Eylül Pazartesi günü İtalya'yı konuk edecek. Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati de 21.45 olacak. Türkiye daha sonra deplasmana çıkacak. Milliler 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de ise İtalya ile karşılaşacak.

GÖZLER MONTELLA'DA

29 futbolcunun yer aldığı aday kadroda ilk kez davet edilen isimlerin yanı sıra Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral ve Orkun Kökçü gibi deneyimli Milli futbolcular da bulunuyor.