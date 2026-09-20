Zinedine Zidane: Aklımda Türkiye'deki ilk maçımızı kazanmaktan başka hiçbir şey yok!

Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Zinedine Zidane, verdiği röportajda Fransa ile Türkiye arasında oynanacak Uluslar Ligi karşılaşması hakkında konuştu.

Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Zinedine Zidane, verdiği röportajda A Milli Takımımıza karşı oynanacak maça değindi.

Fransız teknik adam, "İnsanlar 2028 ve 2030'daki Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'ndan bahsedecekler ama ben rekabetçi bir insanım ve sadece kazanmak istiyorum! Tek amacım bu ve bunu da takıma aktarmayı hedefliyorum. Türkiye maçı için de aklımda kazanmaktan başka bir şey yok!" sözlerini sarf etti.

Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa Milli Takımı, 25 Eylül Cuma Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'nın konuğu olacak. Türkiye karşılaşması Zidane'ın de milli takımdaki ilk maçı olacak.