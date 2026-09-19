Uluslar Ligi’nde bu sezon sıradan değil: 4 maç ve yeni sistemler!

Eylül-Ekim milli arasının birleştirilmesiyle takımların sıkıştırılmış bir takvimde mücadele edeceği UEFA Uluslar Ligi'nde, A Milli Takımımız A Ligi'ndeki ilk sınavını dev rakiplere karşı veriyor. Yeni format ve detaylar haberimizde.

UEFA Uluslar Ligi'nin 5. sezonu 24 Eylül'de başlıyor ama takvim bu kez alışılmışın dışında. Eylül-Ekim milli arası birleştirildi; takımlar 24 Eylül–6 Ekim arasında genellikle dört resmi maç oynayacak. A Milli Takım da bu pencerede Fransa ve İtalya'yı evinde, Belçika ve İtalya'yı deplasmanda görecek.Turnuvanın bir diğer ilginç yanı "çift unvan" hikâyesi: Portekiz son Uluslar Ligi şampiyonu olarak kupayı savunuyor, İspanya ise 2026 Dünya Kupası şampiyonu olarak Wembley'de İngiltere'nin karşısına çıkıyor. Türkiye ise tarihinde ilk kez A Ligi'nde; grubunda dünya futbolunun üç ezeli rakibi Fransa, İtalya ve Belçika var.Format da sessizce değişiyor. A Ligi'nde grup birincisi ve ikincisi çeyrek finale kalıyor, finaller Haziran 2027'de oynanacak. UEFA ayrıca 2028/29'dan itibaren dört lig yerine üç ligli yapıya geçeceği için bu sezon küme düşme-play-off sistemi geçişe göre ayarlandı. Sonuçlar yalnızca prestij değil; EURO 2028 elemelerinde bazı takımlara ikinci bir play-off kapısı da açabilir.