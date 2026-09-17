Jürgen Klopp: Leroy Sane bu sezon henüz ayaklarını yere sağlam basamadı

Almanya Milli Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi kadrosu açıklandı. Jürgen Klopp, Galatasaray’ın yıldızı Leroy Sane’yi aday kadroya dahil etmedi. Alman teknik adamın Sane hakkında yaptığı açıklama ise dikkat çekti.

Almanya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalar için aday kadrosu açıklandı. Jürgen Klopp'un tercihleri arasında Galatasaray forması giyen Leroy Sane yer almadı.

Klopp, basın toplantısında Sane ile ilgili gelen soruya, yıldız futbolcuyla görüşeceğini belirterek, "Leroy Sane bu sezon henüz ayaklarını yere sağlam basamadı. Onunla konuşacağım, ama henüz yapmadım. Sadece 'Merhaba, buradayım!' değil. Eğer konuşulacak bir şey varsa, konuşuruz." ifadelerini kullandı.

KLOPP'TAN DİKKAT ÇEKEN KADRO TERCİHİ

Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı'nda daha önce sık rastlanmayan bir uygulamaya da imza attı. Tecrübeli teknik adam, Uluslar Ligi'ndeki ilk iki karşılaşma için 22 kişilik bir kadro belirlerken, sonraki iki maç için farklı 22 oyuncudan oluşan bir liste açıkladı.

Bu nedenle bazı futbolcular yalnızca belirli karşılaşmaların kadrosunda yer alacak.

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel de ilk iki maçın kadrosuna dahil edildi. Nübel, Almanya'nın deplasmanda Hollanda ve sahasında Yunanistan ile oynayacağı karşılaşmalarda kadroda bulunacak. Tecrübeli file bekçisi, Sırbistan ve deplasmandaki Yunanistan karşılaşmalarında ise kadroda yer almayacak.

44 OYUNCULUK KADRO

Almanya'nın aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Noah Atubolu, Finn Dahmen, Jonas Urbig, Alexander Nübel, Marc-Andre ter Stegen

Savunma: Waldemar Anton, Ridle Baku, Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstädt, David Raum, Malick Thiaw, Hennes Behrens, Yann Aurel Bisseck, Nathaniel Brown, Max Rosenfelder, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Philipp Treu, Josha Vagnoman

Orta saha: Karim Adeyemi, Mika Baur, Tom Bischof, Said El Mala, Brajan Gruda, Vitaly Janelt, Felix Keidel, Aleksandar Pavlovic, Derry Scherhant, Florian Wirtz, Nadiem Amiri, Bambase Conte, Yannik Engelhardt, Chris Führich, Serge Gnabry, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Felix Nmecha, Kevin Schade, Anton Stach

Forvet: Jonathan Burkardt, Nick Woltemade, Younes Ebnoutalib, Kai Havertz

Almanya, UEFA Uluslar Ligi kapsamında Sırbistan, Yunanistan ve Hollanda ile karşı karşıya gelecek.