Cole Palmer İngiltere Milli Takımı'na geri dönmeye hazırlanıyor

Chelsea’nin yıldızı Cole Palmer, İngiltere Milli Takımı’na yeniden dönmeye hazırlanıyor.

İngiliz yıldız Cole Palmer'ın, Thomas Tuchel'in yaklaşan Uluslar Ligi arasına yönelik son kadrosunu açıklamaya hazırlanırken yeniden İngiltere A Milli Takımı'na dönmenin eşiğinde olduğu aktarıldı. Chelsea'nin oyun kurucusu, İngiltere'nin son Dünya Kupası kadrosunda yer almamıştı. Futbolcu için verilen bu karar bir hayli dikkat çekmişti.

The Sun'a göre, Tuchel cuma günü İspanya, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti'ne karşı iç sahada ve deplasmanda oynanacak çift maçlı dört Uluslar Ligi karşılaşması için İngiltere kadrosunu açıkladığında, Palmer'ın en dikkat çekici dahil edilen isim olması bekleniyor.

Chelsea'nin yıldızı Premier League'deki ilk dört maçında iki gol ve iki asist kaydetti. Bu performansıyla Cole Palmer dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.