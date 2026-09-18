Türkiye-Fransa Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi’ndeki heyecanı başlıyor. Türkiye, A Ligi 1. Grup’un ilk haftasında Fransa’yı Kocaeli Stadyumu’nda ağırlayacak. Futbolseverler karşılaşmanın tarihi, saati ve yayıncı kuruluşunu merak ederken, ay-yıldızlıların gruptaki tüm maç programı da belli oldu.