Türkiye-Fransa Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi’ndeki heyecanı başlıyor. Türkiye, A Ligi 1. Grup’un ilk haftasında Fransa’yı Kocaeli Stadyumu’nda ağırlayacak. Futbolseverler karşılaşmanın tarihi, saati ve yayıncı kuruluşunu merak ederken, ay-yıldızlıların gruptaki tüm maç programı da belli oldu.
Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak Türkiye-Fransa maçına dair detaylar, arama motorları üzerinden araştırılıyor... Peki, Türkiye-Fransa maçı ne zaman oynanacak? İşte A Milli Takım'ın Uluslar Ligi maç takvimi ve tüm detaylar...
TÜRKİYE-FRANSA MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 1. hafta mücadelesi olan Türkiye-Fransa karşılaşması 25 Eylül 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Kocaeli Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı dev randevu saat 21:45'te başlayacak.
TÜRKİYE-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Fransa mücadelesi atv'den şifresiz ve naklen futbolseverlerle buluşacak.
A MİLLİ TAKIM UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
25 Eylül 2026 (21.45): Türkiye - Fransa
28 Eylül 2026 (21.45): Türkiye - İtalya
2 Ekim 2026 (21.45): Belçika - Türkiye
5 Ekim 2026 (21.45): İtalya - Türkiye
12 Kasım 2026 (20.00): Türkiye - Belçika
15 Kasım 2026 (22.45): Fransa - Türkiye