Maç Sonuçları

Sonuçlar

Bitlis Spor 1916-Metro Holding Kayserispor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Bitlis Spor 1916 ile Metro Holding Kayserispor karşı karşıya geliyor. Bitlis Spor 1916-Metro Holding Kayserispor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2026 13:23

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

3. Tur maçında Bitlis Spor 1916 ile Metro Holding Kayserispor karşı karşıya geliyor. Saat 13.30'da başlayan ve Yeni Bitlis Eren Stadyumu oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

BİTLİS SPOR 1916 İLE METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR 11'LER

Bitlis Spor 1916: Eren, Mehmet Emin, Alper, Enes, Ayaz, Efe, Ali, Ali Kabahasanoğlu, Halil, Yunus Efe, Muhammet

Metro Holding Kayserispor: Kaan, Melih, Arda, Aras, Eralp, Necip, M. Talha, Malik, Brenet, Ataol, Yusuf

ZTK MAÇ PROGRAMI

29 Ekim Perşembe:

13.30 Bitlis 1916 Spor-Metro Holding Kayserispor (Eren)

15.30 Gençlerbirliği-H.Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor (Eryaman)

18.00 Kasımpaşa-Çorluspor 1947 (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Prof. Dr. Fethi Heper)

ASpor CANLI YAYIN

EN SON HABERLER

Bitlis Spor 1916-Metro Holding Kayserispor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası
1461 Trabzon FK, Ordu'da tur atladı! Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi
Bursa Yıldırımspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. turda! Sakaryaspor'a evinde büyük şok
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor - Eyüpspor maçına yağış engeli!
Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Kars 36 Spor'u yenerek 4. tura yükseldi! İşte maçın özeti