ESKİŞEHİRSPOR - IĞDIR FK CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda tur heyecanı sürüyor. 3. Eleme Turu kapsamında Eskişehirspor ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya gelecek. Kupada yoluna devam etmek isteyen iki takımın mücadelesi öncesinde maçın yayın bilgileri araştırılıyor. Eskişehirspor - Iğdır FK maçı, 29 Ekim 2026 Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, Eskişehir'deki Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşmanın ayrıntıları:

Maç: Eskişehirspor - Iğdır FK

Eskişehirspor - Iğdır FK Tarih: 29 Ekim 2026 Perşembe

29 Ekim 2026 Perşembe Saat: 20.30

20.30 Organizasyon: Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Stadyum: Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu

Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu Canlı yayın: A Spor

ESKİŞEHİRSPOR VE IĞDIR FK'NIN KUPA HEDEFİ

Eskişehirspor, kendi sahasında oynayacağı mücadelede taraftar desteğini arkasına alarak turu geçmeyi amaçlıyor. Iğdır FK ise deplasmanda alacağı sonuçla kupada bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan turda kazanan takım yoluna devam edecek. Bu nedenle karşılaşmanın 90 dakikası, iki ekip için de belirleyici olacak.

ESKİŞEHİRSPOR - IĞDIR FK MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

29 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

ESKİŞEHİRSPOR - IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.

MAÇ ŞİFRESİZ İZLENEBİLECEK Mİ?

Evet. A Spor yayını canlı ve şifresiz olacak.

KARŞILAŞMA HANGİ STATTA OYNANACAK?

Maç, Eskişehir'deki Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak.

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