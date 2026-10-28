Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor maçı canlı takip et!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor ile Bursa Yıldırımspor karşı karşıya geliyor. Kupada bir üst tura yükselmek isteyen iki takım, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, "Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte maçın başlama saati ve A Spor canlı yayın ekranı…

SAKARYASPOR-BURSA YILDIRIMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda oynanacak Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor maçı, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 18.00'de başlayacak.

SAKARYASPOR-BURSA YILDIRIMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor ile Bursa Yıldırımspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

A SPOR CANLI İZLE: SAKARYASPOR-BURSA YILDIRIMSPOR

Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor maçını canlı izlemek isteyenler, A Spor'un resmî canlı yayın sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir.

A Spor canlı yayın izle: https://www.aspor.com.tr/video/canli-yayin

SAKARYASPOR-BURSA YILDIRIMSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu mücadelesi, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak. Sakaryaspor, taraftarı önünde tur mücadelesi verirken Bursa Yıldırımspor da deplasmanda bir üst tura yükselmek için sahaya çıkacak.