Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu mücadelesinde Nesine 2. Lig ekibi 12 Bingölspor'u sahasında konuk ediyor. A Spor'dan şifresiz yayınlanan bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.



ALANYASPOR-12 BİNGÖLSPOR İLK 11'LER



Corendon Alanyaspor: Mert, Bedirhan, Maestro, Yusuf, Enes, Soro, İzzet, Ui-jo, Emre, Meschack, Ben Ali.



12 Bingölspor: Yusuf, Kerem, Berkay, Emirhan, Melih, Sergen, Muhammet, Koray, Aykut, Civan, Mertan.



İŞTE MAÇIN GOLLERİ

ALANYASPOR-12 BİNGÖLSPOR | CANLI İZLE

ALANYASPOR KUPADA TUR İSTİYOR

Trendyol Süper Lig temsilcisi Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam etmek için 12 Bingölspor karşısında galibiyet arıyor. Akdeniz ekibi, sahasında oynadığı mücadelede avantajını kullanarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.



12 Bingölspor ise güçlü rakibi karşısında tur atlamak için mücadele ediyor. Kupada tek maç üzerinden oynanan eleme turunda kazanan takım bir sonraki aşamaya yükselecek. Bu nedenle Alanya'da oynanacak karşılaşma, iki ekip açısından da önem taşıyor.