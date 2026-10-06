Kırklarelispor-Bayburtspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu heyecanı başlıyor. Kupada yoluna devam etmek isteyen Kırklarelispor ile Bayburtspor, tur mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde "Kırklarelispor-Bayburtspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Mücadelenin tarihi, başlama saati ve yayıncı kuruluşu belli oldu. Peki Kırklarelispor-Bayburtspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

KIRKLARELİSPOR - BAYBURTSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kırklarelispor ile Bayburtspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu karşılaşması 6 Ekim 2026 Salı günü oynanacak. Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 14.00'te başlayacak.

KIRKLARELİSPOR - BAYBURTSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'ndaki karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.

KIRKLARELİSPOR - BAYBURTSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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