Sakaryaspor-Arıt Kayadibi Spor maçını takip etmek için tıklayınız...
Sakaryaspor ile Arıt Kayadibi Spor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda karşı karşıya geliyor. Sakaryaspor taraftarlarının büyük ilgi göstermesi beklenen mücadele 6 Ekim 2026 Salı günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler A Spor ekranlarını takip edebilecek. Sakaryaspor-Arıt Kayadibi Spor maçı bilgileri ve canlı izleme linki haberimizde...
SAKARYASPOR - ARIT KAYADİBİ SPOR MAÇI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda oynanacak Sakaryaspor - Arıt Kayadibi Spor maçı, 6 Ekim 2026 Salı günü saat 17.00'de başlayacak. Mücadele Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.
SAKARYASPOR - ARIT KAYADİBİ SPOR MAÇI HAKEMİ KİM?
Karşılaşmanın hakemliğini Giray Şaylan yapacak.
SAKARYASPOR - ARIT KAYADİBİ SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu karşılaşması A Spor'dan canlı yayınlanacak.
SAKARYASPOR - ARIT KAYADİBİ SPOR MAÇI CANLI İZLE
Sakaryaspor - Arıt Kayadibi Spor maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşma saatinde A Spor'un resmi yayınını takip edebilir.
SAKARYASPOR-ARIT KAYADİBİ SPOR MAÇI CANLI İZLEME EKRANI (TIKLA-İZLE)