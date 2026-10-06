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A Spor canlı yayın | Sakaryaspor-Arıt Kayadibi Spor maçı saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Sakaryaspor ile Arıt Kayadibi Spor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler mücadele öncesinde “Sakaryaspor - Arıt Kayadibi Spor maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Karşılaşma 6 Ekim Salı günü saat 17.00'de başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2026 09:36

Sakaryaspor-Arıt Kayadibi Spor maçını takip etmek için tıklayınız...

Sakaryaspor ile Arıt Kayadibi Spor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda karşı karşıya geliyor. Sakaryaspor taraftarlarının büyük ilgi göstermesi beklenen mücadele 6 Ekim 2026 Salı günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler A Spor ekranlarını takip edebilecek. Sakaryaspor-Arıt Kayadibi Spor maçı bilgileri ve canlı izleme linki haberimizde...

SAKARYASPOR - ARIT KAYADİBİ SPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda oynanacak Sakaryaspor - Arıt Kayadibi Spor maçı, 6 Ekim 2026 Salı günü saat 17.00'de başlayacak. Mücadele Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

SAKARYASPOR - ARIT KAYADİBİ SPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Karşılaşmanın hakemliğini Giray Şaylan yapacak.

SAKARYASPOR - ARIT KAYADİBİ SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu karşılaşması A Spor'dan canlı yayınlanacak.

SAKARYASPOR - ARIT KAYADİBİ SPOR MAÇI CANLI İZLE

Sakaryaspor - Arıt Kayadibi Spor maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşma saatinde A Spor'un resmi yayınını takip edebilir.

SAKARYASPOR-ARIT KAYADİBİ SPOR MAÇI CANLI İZLEME EKRANI (TIKLA-İZLE)

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