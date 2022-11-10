Denizlispor - Şanlıurfaspor: 0-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Şanlıurfaspor Denizli'de turladı!

Son dakika haberleri... Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Denizli'de oynanan mücadele 5-0'lık skorla konuk ekibin lehine tamamlandı. İşte detaylar...

Giriş: 10.11.2022 18:50 Güncelleme: 10.11.2022 19:23

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Denizlispor ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaştı. Mücadele 5-0'lık skorla Şanlıurfaspor'un galibiyetiyle sonuçlandı.

Şanlıurfa'nın gollerini 8 ile 55. dakikada Ethem Erboğa(p), 39. dakikada Feyyaz Belen ve 69 ile 82. dakikada, 66. dakikada Hüseyin Erkan'ın yerine oyuna dahil olan Bünyamin Balat kaydetti.

Feyyaz Belen 38. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla Şanlıurfaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

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