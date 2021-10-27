Kayserispor Artvin Hopaspor 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Kayserispor ile Artin Hopaspor kozlarını paylaştı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi uzatmalar sonucu 3-0 kazanan ev sahibi ekip tur atlayan taraf oldu. Kayserispor'a turu getiren golleri 106. dakikada kendi kalesine Yakup Kayış, 108. dakikada Cardoso ve 116. dakikada Mustafa Pektemek kaydetti.

Giriş: 27.10.2021 23:19 Güncelleme: 27.10.2021 23:25

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. tur maçında Süper Lig ekibi Kayserispor sahasında TFF 3. Lig ekibi Artvin Hopaspor'u konuk etti. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çaldı.

Normal süresi 0-0 berabere biten karşılaşmayı uzatmalarda bulduğu gollerle kazanan ev sahibi ekip tur atlayan taraf oldu.

Kayserispor'a turu getiren golleri 106. dakikada kendi kalesine Yakup Kayış, 108. dakikada Cardoso ve 116. dakikada Mustafa Pektemek kaydetti.

MAÇIN GOLLERİNİ İZLEYİN

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