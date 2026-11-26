Trabzonspor'un daha önce transfer etmek istediği Timi Max Elsnik yeniden gündeme geldi. Sırp basını, Kızılyıldız'ın Sloven orta saha oyuncusunu ocak ayında satabileceğini duyururken bordo-mavililerin de transfer için yeniden harekete geçebileceği belirtildi. Elsnik'in geçmişte yaptığı "Transferim yüzde 99 tamamlanmıştı" açıklaması ise dikkat çekti.

Trabzonspor'un transfer gündemine daha önce gelen Timi Max Elsnik yeniden bordo-mavililerin radarına girdi. Sırp basınında yer alan B92 ve Mondo kaynaklı haberlere göre Kızılyıldız kulübü, merkez orta saha oyuncusunu ocak ayında satmayı değerlendirebilir. Sloven futbolcuyla Yunan takımı Panathinaikos'un da ilgilendiği belirtilirken, Trabzonspor'un yeniden devreye girebileceği konuşuluyor. 1,82 boyundaki yıldızın daha önce Trabzonspor'a transferinin gerçekleşmemesiyle ilgili sözleri ise dikkat çekti. Elsnik, "Trabzonspor'a transferim yüzde 99 tamamlanmıştı, neredeyse yola çıkmıştım bile. Ama bu futbol. Neden olmadığını bilmiyorum" demişti. Bu açıklamalar, ocak ayı öncesinde transfer ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

HEM SAVUNMADA HEM HÜCUMDA

Bordo-mavililerin merkez orta sahasında hem savunmaya yardım edecek hem de hücum organizasyonlarına katılacak bir oyuncu aranıyor. Elsnik'i klasik orta saha olarak değil, oyunun iki yönüne de katkı veren, pasör özellikli bir 8 numara olarak değerlendirmek gerekiyor. Merkezde topun dolaşımını hızlandırabilir, hücumcuları besler ve takımın pas bağlantısını güçlendirir. Ancak çok yüksek tempoda sürekli rakip eksiltecek, fiziksel gücüyle orta sahayı tek başına domine edecek bir oyuncu değil. 2024-25 sezonunda Kızılyıldız formasıyla 14 asist yaparak takımının en fazla asist üreten oyuncusu olmuştu. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Elsnik'in şu andaki piyasa değeri beş milyon euro olarak gözüküyor.