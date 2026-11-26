UEFA Konferans Ligi'nde ilk 8 mücadelesini sürdüren Trabzonspor, CSKA Sofya deplasmanında üç puan için sahaya çıkıyor. Bordo-mavililer, kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. İşte Thomas Reis'in CSKA Sofya maçı muhtemel 11'i...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında bugün deplasmanda Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımı ile karşılaşacak. Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını 4-2, ikinci karşılaşmasında İskoçya ekibi Hearts'i 2-0 mağlup eden, ardından Almanya temsilcisi Freiburg'a 1-0 yenilen bordo-mavililer, 6 puanla 12. sırada yer alıyor. İlk 8 hedefi doğrultusunda Bulgaristan'dan zaferle dönmeyi amaçlayan Thomas Reis, daha önce çalıştırdığı Ludogorets döneminden yakından tanıdığı rakibine karşı öğrencilerine konsantrasyon uyarısında bulundu. Bulgaristan Ligi'nin lideri olmasına rağmen Avrupa'da henüz galibiyeti bulunmayan ve bir puanla 28. basamakta yer alan Sofya'da ise teknik direktör Markus Gisdol, sürpriz bir oyun planı düşünüyor.

AVRUPA'DAKİ 161. MAÇ

CSKA Sofya ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 161. maçına çıkacak. Bordo-mavili takım, daha önce oynadığı 160 müsabakanın 58'inden galibiyetle ayrıldı. 63 karşılaşmayı kaybeden Fırtına, 39 kez de berabere kaldı. Bordo-mavililer, 200 gol atarken kalesinde 217 gol gördü.

KONFERANS LİGİ'NDE 12. MAÇ

Trabzonspor, Konferans Ligi'nde 12. maçına çıkacak. Organizasyonda ilk karşılaşmasını 2021-22 sezonunda Norveç temsilcisi Molde ile oynayan bordo-mavililer, geride kalan 11 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Karadeniz devi, 13 gol atarken kalesinde 15 gol gördü.

BU SEZONKİ 6. SINAV

Fırtına, bu sezon Avrupa'daki altıncı maçına çıkacak. Bordo- mavililer, Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a iki maçta da mağlup oldu. İlk karşılaşmayı 1-0, rövanşı ise 4-0 kaybetti. Konferans Ligi'nde ise KuPS'u 4-2, Hearts'ı 2-0 mağlup eden Karadeniz devi, Freiburg'a evinde 1-0 yenildi.

TARAFTAR DESTEK VEREMEYECEK

Trabzonspor taraftarı, KuPS Kuopio sınavındaki seyirci olayları nedeniyle verilen 1 maçlık ceza dolayısıyla CSKA Sofya müsabakasında tribünde yer alamayacak. Bordo-mavililer, bugün taraftarından yoksun mücadele edecek.

İLK KEZ BULGAR TAKIMI İLE KARŞILAŞACAK

Bordo-mavililer, ilk kez bir Bulgar takımı ile karşı karşıya gelecek. CSKA Sofya ile yapılacak Konferans Ligi maçı Karadeniz devinin ilk kez bir Bulgar takımı ile oynadığı karşılaşma olarak kayıtlara geçecek.

KONFERANS LİGİ FORMATI

Konferans Ligi formatında lig aşamasını ilk sekiz sırada tamamlayan takımlar direkt son 16 turuna yükselirken, 9-16. sıradaki ekipler play-off turuna seri başı olarak katılıyor. Mevcut puan durumunda dördüncü sırada bulunan bordo-mavililer, Brann ile aynı puan ve averaj istatistiklerine sahip. Freiburg karşısında alınacak galibiyet, ekibimizin ilk 8 yarışındaki konumunu daha da güçlendirecek.

İŞTE CSKA SOFYA-TRABZONSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

CSKA Sofya: Lapoukhov, Pastor, Almeida, Rodriguez, Martino, Gbamin, Jordao, Pittas, Sensi, Panayotov, Godoy.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Cabral, Fabinho, Bouchoari, Salah, Ozan, Saviolo, Onuachu.