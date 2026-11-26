Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi dördüncü hafta maçında CSKA Sofya deplasmanına çıkıyor. Avrupa kupalarında 161. karşılaşmasını oynayacak olan bordo-mavililer, Bulgaristan'da galibiyet hedefliyor. Saat 23.00'te başlayacak mücadele TRT 1'den şifresiz yayınlanacak. İşte maçın muhtemel kadroları, eksikler ve canlı izleme bilgileri.

CSKA Sofya-Trabzonspor maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde kritik bir deplasman mücadelesine çıkıyor. Bordo-mavililer, organizasyonun dördüncü haftasında Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya ile karşılaşacak. Futbolseverler Trabzonspor maçının saatini, yayın kanalını ve muhtemel ilk 11'leri araştırmaya başladı. Trabzonspor, Konferans Ligi'nde geride kalan üç maçta iki galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. KuPS Kuopio'yu 4-2, Hearts'ı 2-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, Freiburg'a 1-0 kaybetti. Altı puanı bulunan bordo-mavililer, CSKA Sofya karşısında yeniden kazanmak istiyor. Peki, CSKA Sofya-Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor maçına dair tüm detaylar ve canlı takip ekranı A Spor'da...

CSKA SOFYA-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

CSKA Sofya-Trabzonspor maçı 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

TRABZONSPOR AVRUPA'DA 161. MAÇINA ÇIKIYOR

Trabzonspor, Avrupa kupalarında bugüne kadar 160 karşılaşma oynadı. Bu maçların 58'ini kazanan bordo-mavililer, 39 beraberlik ve 63 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 200 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 217 gol gördü.

CSKA Sofya karşılaşmasıyla birlikte Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki maç sayısı da 12 olacak. Bu organizasyondaki ilk 11 karşılaşmasında üç galibiyet, dört beraberlik ve dört mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, 13 gol attı ve 15 gol yedi.

CSKA SOFYA'NIN KONFERANS LİGİ PERFORMANSI

Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya, lig aşamasındaki ilk üç maçında bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Bir puanla 28. sırada bulunan ev sahibi ekip, Trabzonspor karşısında ilk galibiyetini arayacak.

İLK KEZ BULGAR TAKIMI İLE KARŞILAŞACAK

Bordo-mavililer, ilk kez bir Bulgar takımı ile karşı karşıya gelecek. CSKA Sofya ile yapılacak Konferans Ligi maçı Karadeniz devinin ilk kez bir Bulgar takımı ile oynadığı karşılaşma olarak kayıtlara geçecek.

KONFERANS LİGİ FORMATI

Konferans Ligi formatında lig aşamasını ilk sekiz sırada tamamlayan takımlar direkt son 16 turuna yükselirken, 9-16. sıradaki ekipler play-off turuna seri başı olarak katılıyor. Mevcut puan durumunda dördüncü sırada bulunan bordo-mavililer, Brann ile aynı puan ve averaj istatistiklerine sahip. Freiburg karşısında alınacak galibiyet, ekibimizin ilk 8 yarışındaki konumunu daha da güçlendirecek.

İŞTE CSKA SOFYA-TRABZONSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

CSKA Sofya: Lapoukhov, Pastor, Almeida, Rodriguez, Martino, Gbamin, Jordao, Pittas, Sensi, Panayotov, Godoy.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Cabral, Fabinho, Bouchoari, Salah, Ozan, Saviolo, Onuachu.

CSKA SOFYA-TRABZONSPOR MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonundan Jérémie Pignard düdük çalacak. Pignard'ın yardımcılıklarını Aurélien Drouet ve Hicham Zakrani üstlenecek. Dördüncü hakem ise Marc Bollengier olacak.

TRABZONSPOR AVRUPA'DA KAÇINCI MAÇINA ÇIKACAK?

CSKA Sofya karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 161. maçını oynayacak.

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