UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda CSKA Sofya ile karşılaşacak Trabzonzspor'da teknik patron Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda CSKA Sofya ile karşılaşacak Trabzonspor'da teknik patron Thomas Reis maçtan hemen önce açıklamalarda bulundu.



İŞTE O AÇIKLAMALAR

"Elbette bazen oyuncuları değiştirmeniz gerekir. Muçi'yi korumak istedik. Sakatlanma riski yüksekti bugün. Bazen taze ayaklara ve hazır oyunculara ihtiyaç duyarsınız. Kadrodaki oyuncular da bugün iyi bir orta saha kurgusu ortaya koyacaktır. Savunma-hücum dengesini bulmamız lazım. Zor bir takıma karşı oynayacağız. İlk düdükle birlikte gücümüzü göstereceğiz."

"Geçmiş geçmişte kaldı. Önümüzde yeni maçlar, yeni fırsatlar var. Onuachu takım için çok çalışan bir oyuncu. Yalnızca 1 gole ihtiyacı var. O golü bulduktan sonra çok daha kolay toparlanacaktır. Bugün ona çok ihtiyacımız olacak."