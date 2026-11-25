Trabzonspor'un, Liverpool'un Hollandalı yıldızı Virgil van Dijk için resmi temaslara başladığı öne sürüldü. Transferde eski takım arkadaşları Muhammed Salah ve Fabinho'nun da devreye girdiği iddia edildi.

Muhammed Salah, Andre Onana ve Fabinho hamleleriyle büyük yankı uyandıran Trabzonspor transferde hız kesmiyor. Karadeniz temsilcisinin, Premier Lig devi Liverpool ile sözleşmesinin son yılına giren 35 yaşındaki tecrübeli savunmacı Virgil van Dijk için resmi temaslara başladığı öne sürüldü.

Transferin devre arasında mı yoksa sezon sonunda mı sonuçlanacağının henüz netleşmediği öğrenilirken, Takvim'in haberine göre bu transfer için eski takım arkadaşları Salah ve Fabinho'nun da devreye girdiği iddia edildi.

Tecrübeli stoper geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Geleceğimle ilgili şu an hiçbir karar vermedim ama, oynamaya devam etmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Bu sezon Liverpool formasıyla 16 maça çıkan deneyimli savunmacı skor katkısında bulunamadı. Virgil van Dijk'a güncel verilere göre 20 milyon euro değer biçiliyor.