CSKA Sofya-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı!
UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında oynanacak CSKA Sofya-Trabzonspor karşılaşmasının hakemi açıklandı. İşte detaylar...
UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Trabzonspor, 26 Kasım Perşembe günü CSKA Sofya deplasmanına konuk olacak. Saat 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek.
Pignard'ın yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonundan Aurelien Drouet ile Hicham Zakrani yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Fransız Marc Bollengier olacak.