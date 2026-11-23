Trabzonspor'un parlayan yıldızı Nwaiwu ile ilgili transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Yaz aylarında 23 yaşındaki stopere talip olan Fulham'ın, transferden vazgeçmediği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Ocak 2026'da Wolfsberger'den 5.5 milyon Euro'ya transfer edilen ve 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Nwaiwu için 25 ve 28 milyon Euro'luk iki teklifin geldiği ama reddedildiği öğrenildi.

23 yaşındaki stoper, bu sezon 13 maçta bir gol kaydetti.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, sezon başında Nwaiwu'yu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Fulham, transferden vazgeçmedi. Yönetimin beklentisinin 35 milyon Euro olduğu belirtildi.