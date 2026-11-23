Spor yazarları Trabzonspor-Eyüpspor maçını yorumladı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında evinde Eyüpspor'u konuk etti. Zorlu mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, puanını 28'e yükseltti ve ligde 2. sıradaki yerini korudu. Fotomaç Gazetesi yazarları da Trabzonspor-Eyüpspor maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)