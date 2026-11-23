Trabzonspor UEFA Konferans Ligi’nin 4. haftasında deplasmanda oynayacağı CSKA Sofya maçı hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda oynayacağı CSKA Sofya maçı hazırlıklarına başladı.



Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Eyüpspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.



Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması yaptı.



Bordo-mavililer, hazırlıklarını yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek.