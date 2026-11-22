Trabzonspor sahasında Eyüpspor'u mağlup etti!
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Eyüpspor'u mağlup etti. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, sahasında Eyüpspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.
Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golü 5. dakikada Ozan Tufan kaydetti.
Üst üste 7. galibiyetini alan Trabzonspor, 28 puanla lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.
Eyüpspor ise 3 puanla ligin dibine demir attı.
13. haftada Trabzonspor, Göztepe deplasmanına konuk olurken, Eyüpspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Pina'nın sağ kanattan çizgiye inerek ceza sahasına yaptığı ortada, Ozan Tufan kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi: 1-0
10. dakikada Saviolo'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, kaleci Emre Bilgin yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
15. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Salah'ın vuruşunda, kaleci Emre Bilgin topu son anda uzaklaştırdı.
17. dakikada Fabinho'nun topuk pasıyla ceza yayının hemen önünde topla buluşan Muçi'nin şutunda, kaleci Emre Bilgin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
25. dakikada Muçi'nin sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Onuachu, topu kafayla kaleye gönderdi. Önce kaleci ardından savunma topu uzaklaştırdı.
31. dakikada Saviolo'nun soldan ortasında topla buluşan Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci Emre topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
56. dakikada Abdullahi'nin sağdan ceza sahasına ortaladığı topu savunma uzaklaştıramadı. Oluşan karambolde Sadia'nın altıpas içinde dokunduğu meşin yuvarlağı Onana kornere çeldi.
66. dakikada Salah'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Saviolo'nun şutunda, kaleci yakın mesafeden topu kornere çeldi.
67. dakikada Cabral'ın uzaktan şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.
Trabzonspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.