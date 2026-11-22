Trabzonspor'un Arnavut yıldızı Ernest Muçi hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. Arnavut basını Serie A ekibi Roma'nın Muçi'yi transfer etmek istediğini öne sürdü. İşte detaylar...

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın, Trabzonspor'un Arnavut orta saha oyuncusu Ernest Muçi'yi transfer listesine aldığı öne sürüldü. Arnavut basınından Telesport.al'da yer alan ve İtalyan kaynaklara dayandırılan haberlere göre, 25 yaşındaki oyuncuyu İtalyan ekibinin sahibi Friedkin Grubu'na Roma'nın eski yıldızı Muhammed Salah'ın önerdiği ileri sürüldü. JavaNews ise Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin, başarılı futbolcuyu kadrosunda görmeyi istediğini ve Çizme temsilcisinin belirlenen 22 milyon Euro'luk bonservisi ödemeye hazır olduğunu yazdı.

TRABZONSPOR YÖNETİMİ BIRAKMAK İSTEMİYOR



Haberlerin detayında, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın bir gün önce katıldığı televizyon programında kulübe üç oyuncu için resmi teklif ulaştığını açıkladığı da hatırlatıldı. Doğan, bu isimlerin kim olduğunu paylaşmazken, bordomavili yönetimin kış transfer döneminde kadro istikrarını bozmamak adına oyuncu satışına sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

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Ernest Muçi, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 3 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek takımının 9 golüne doğrudan katkı sağladı. Sabah'ın haberine göre, Roma'nın ilgisinde Arnavut oyuncunun form grafiğinin belirleyici olduğu vurgulanıyor.