Trendyol Süper Lig'de 25 puanla ikinci sırada bulunan Trabzonspor, sahasında son sıradaki Eyüpspor'u ağırlamaya hazırlanıyor. Son 6 lig maçını kazanan Karadeniz ekibi galibiyet serisini sürdürmek isterken, konuk takım 8 maçlık mağlubiyet serisini bitirmenin peşinde. İşte karşılaşma öncesinde merak edilen tüm detaylar...

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde topladığı 25 puanla ikinci basamakta bulunan Karadeniz temsilcisi, kendi sahasında oynayacağı mücadeleyi kazanarak zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmek istiyor. Konuk ekip Eyüpspor ise sezonun en zor dönemlerinden birini geçiriyor. Geride kalan haftalarda yalnızca bir galibiyet alabilen İstanbul temsilcisi, son 8 lig maçında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Peki, Trabzonspor-Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Eyüpspor maçına dair tüm detaylar ve canlı skor ekranı A Spor'da...

TRABZONSPOR-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma 22 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.

TRABZONSPOR-EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR-EYÜPSPOR HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR-EYÜPSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Müsabakayı Gürcan Hasova yönetecek. Yardımcıları Bilal Gölen ve Murat Temel olacak.

TRABZONSPOR'DA HEDEF ÜST ÜSTE 7. GALİBİYET

Trabzonspor, ligde ortaya koyduğu performansla şampiyonluk yarışının önemli ekiplerinden biri olduğunu gösterdi. 11 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan bordo-mavililer, 25 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Lider Galatasaray ile arasında 3 puan bulunan Karadeniz ekibi, Eyüpspor karşısında kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Ligdeki son 6 karşılaşmasını kazanan Trabzonspor, bu sezonki galibiyet serisini yedinci maça taşımayı hedefliyor.

Papara Park'ta taraftarının desteğini arkasına alacak olan bordo-mavililer, karşılaşmanın favorileri arasında gösteriliyor. Ancak teknik heyet, rakibin içinde bulunduğu zor duruma rağmen mücadeleye konsantrasyon kaybı yaşamadan hazırlanmayı amaçlıyor.

EYÜPSPOR'DA KÖTÜ SERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Eyüpspor, Trabzonspor karşılaşmasına ligdeki kötü gidişatı sona erdirme hedefiyle çıkacak. İstanbul temsilcisi, 11 haftalık süreçte yalnızca bir galibiyet alabildi ve 3 puanla puan tablosunun son sırasında kaldı.

Son 8 lig maçını kaybeden Eyüpspor, savunma ve sonuç alma konusunda yaşadığı sıkıntıları geride bırakmak istiyor. Trabzonspor gibi zirve mücadelesi veren bir takıma karşı alınacak puan veya puanlar, takımın moral kazanması açısından büyük önem taşıyor.

TRABZONSPOR-EYÜPSPOR REKABETİNDE ÜSTÜNLÜK KİMDE?

İki ekip Süper Lig tarihinde bugüne kadar dört kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor üç galibiyet alırken bir karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

Eyüpspor, bordo-mavili rakibine karşı henüz galibiyet elde edemedi. Trabzonspor ayrıca söz konusu dört karşılaşmada rakibine gol izni vermedi. Bu nedenle 22 Kasım'daki mücadele, Eyüpspor açısından tarihindeki ilk galibiyet ve ilk gol hedefi bakımından da önem taşıyor.

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