CANLI | Trabzonspor-Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Üst üste altı galibiyet alarak şampiyonluk yarışında önemli bir ivme yakalayan bordo-mavililer, kendi sahasında kazanıp serisini sürdürmek istiyor. Son sekiz maçından puan çıkaramayan Eyüpspor ise Trabzon deplasmanında kötü gidişatını bitirmeye çalışacak. Trabzonspor-Eyüpspor maçı detayları A Spor'da!