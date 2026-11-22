CANLI | Trabzonspor-Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Üst üste altı galibiyet alarak şampiyonluk yarışında önemli bir ivme yakalayan bordo-mavililer, kendi sahasında kazanıp serisini sürdürmek istiyor. Son sekiz maçından puan çıkaramayan Eyüpspor ise Trabzon deplasmanında kötü gidişatını bitirmeye çalışacak. Trabzonspor-Eyüpspor maçı detayları A Spor'da!
Trabzonspor-Eyüpspor maçını takip etmek için tıklayınız...
Trabzonspor-Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta Eyüpspor'u ağırlayacak. Bordo-mavili ekip, ligde yakaladığı altı maçlık galibiyet serisini devam ettirmek için sahaya çıkacak. Konuk Eyüpspor ise üst üste yaşadığı mağlubiyetlerin ardından zorlu deplasmanda puan arayacak. Karadeniz temsilcisi, geride kalan 11 haftada topladığı 25 puanla ikinci sırada bulunuyor. Galatasaray'ı takip eden Trabzonspor, Eyüpspor karşısında kazanarak zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Üç puanla ligin son sırasında bulunan İstanbul ekibi içinse bu karşılaşma kötü gidişatı sonlandırma fırsatı olacak. Trabzonspor-Eyüpspor maçı saati, yayın bilgisi ve canlı skor ekranı A Spor'da...
TRABZONSPOR-EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
22 Kasım 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
TRABZONSPOR-EYÜPSPOR HANGİ KANALDA?
Trabzonspor-Eyüpspor mücadelesi beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR-EYÜPSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Karşılaşmayı Gürcan Hasova yönetecek.
TRABZONSPOR'UN KAÇ MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ VAR?
Bordo-mavililer ligde üst üste altı maç kazandı.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Onana, Wagner Pina, Savic, Cenk, Cabral, Melih, Fabinho, Muci, Salah, Saviolo, Onuachu.
Eyüpspor: Moldovan, Ömer, El Yamiq, Jules, Anıl Yaşar, Massanga, Raux Yao, Sabiri, Yusuf, Pintor, Abdullah.
Trabzonspor-Eyüpspor maçını takip etmek için tıklayınız...
🔥 Bugün ❤️💙 🆚 Eyüpspor ⏰ 19.00 🏟 Papara Park 📲 #TSvEYP @Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar https://t.co/oCAE1BOYcg— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 21, 2026
Takımımız bugün '𝐂̧𝐮𝐛𝐮𝐤𝐥𝐮' formamız ile sahada ❤️💙 #TSvEYP— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 22, 2026
⚽ Maç Günü 🏆 Trendyol Süper Lig 🗓 12. Hafta 🆚 Trabzonspor 🕖 19.00 🏟 Papara Park 📺 beIN SPORTS 1 #TSvEYP https://t.co/omAkpcg1Po— Eyüpspor (@eyupsporkulubu) November 22, 2026